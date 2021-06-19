Число жертв крушения самолета в Кемеровской области выросло до семи Фото: очевидцев.

Число жертв крушения самолета L-410 в Кемеровской области увеличилось до семи человек. Об этом в субботу, 19 июня, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источников в экстренных службах региона.

- В результате происшествия погибли семь человек. По последним данным, при падении самолета количество пострадавших выросло до 17 человек, - уточнил источник издания.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что четверо пострадавших при крушении самолета в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

Как писал сайт kp.ru, экипаж упавшего в Кемеровской области самолета L-410 этим утром сообщил об отказе одного из двигателей. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.