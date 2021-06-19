Правительство Кемеровской области опровергло данные о девяти погибших при крушении самолета L-410

Фото: официальный сайт администрации правительства Кузбасса

Правительство Кемеровской области опровергло информацию о девяти погибших при крушении самолета L-410 в Кузбассе. Как сообщается в субботу, 19 июня, на официальном сайте администрации регионального правительства, в результате авиакрушения погибли четыре человека.

- По последним данным, 19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кемеровской области погибли четыре человека. Еще 15 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней степени тяжести. Информация о девяти погибших не подтверждается, - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Кузбасса отметила, что причины случившегося выясняют эксперты, сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

В сообщении также говорится, что на борту самолета, который потерпел крушение этим утром, находилось 19 человек.

Напомним, СК России уже возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.