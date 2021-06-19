Гинцбург назвал противопоказания для вакцинации «Спутником V» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии сообщил в субботу, 19 июня.

По словам специалиста, нельзя делать прививку в остром состоянии при крапивнице и конъюнктивите. Любое острое состояние является противопоказанием для вакцинации, сделать прививку можно только спустя две недели после выздоровления.

- Кардиобольных с патологией надо в первую очередь прививать, поскольку они будут первой группе риска, если заразятся. Диабетики, кардиобольные – их надо в первую очередь вакцинировать, - отметил Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Глава центра имени Гамалеи отметил, что не являются основанием для отказа от вакцинации бронхиальная астма и гепатит С, а также сердечно-сосудистые заболевания и онкозаболевания в ремиссии.

- Если больной онкологией получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы ему прививкой не сделаете, однако эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь — образования антител, не будет, - предупредил эксперт.

Как писал сайт kp.ru, ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная рассказала, можно ли делать прививку от коронавирусной инфекции при аллергии, а также что делать при возникновении аллергической реакции после введения первой дозы вакцины.

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