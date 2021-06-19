Крушение самолета в Кемеровской области 19 июня 2021. Главное Фото: Предоставлено очевидцами

Легкомоторный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области во время тренировочного полета. Сайт kp.ru сообщает главное о крушении самолета в Кемеровской области 19 июня 2021 года.

- Авиакатастрофа произошла около 6:30 в районе аэродрома «Танай», с которого взлетел самолет, в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области.

- Во время полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате самолета на аэродром вылета. При снижении самолет левым крылом зацепил деревья и упал на землю.

- В результате происшествия погибли девять человек, в том числе оба пилота. По разным данным пострадали от 15 до 17 человек, сейчас им оказывается помощь. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

- В связи с крушением Западно-Сибирское следственное управление Следственного комитета на транспорте начало проверку, на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

- По предварительным данным, самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

- ДОСААФ приостанавливает все полёты самолетов L-410 до завершения расследования трагедии.

- СК России возбудил уголовное дело по факту крушения по части третьей статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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