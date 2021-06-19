Гинцбург: ревакцинация «Спутником Лайт» защищает от всех штаммов коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

С помощью российской вакцины «Спутник V» можно проводить ревакцинацию, никаких проблем с этим нет. При этом однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех известных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 19 июня, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Сейчас зарегистрирован однокомпонентный вариант вакцины «Спутник Лайт». Он как раз для того, чтобы увеличить уровень антител до более высокого, если уровень антител начал падать после болезни или со временем после прививки, - объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург перечислил основные противопоказания к вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам директора центра имени Гамалеи, с прививкой следует подождать при любом остром состоянии каких-либо заболеваний.