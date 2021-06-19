Глава Минпросвещения посоветовал учителям школ сделать прививку от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Учителям российских школ рекомендуется сделать прививку от коронавирусной инфекции, но при этом вакцинация для педагогов остается добровольной. Об этом в субботу, 19 июня, заявил глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов в своем видеообращении.

- Хочу обратиться с рекомендацией сделать прививку от коронавируса, кто еще не успел пройти вакцинацию по каким-то причинам. Прививка – это по-прежнему дело добровольное, необходимо смотреть рекомендации врачей, однако вакцинация защищает и помогает сохранить здоровье, - отметил министр.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» подходит для того, чтобы поднять уровень антител после прививки или болезни до величины, защищающей от всех известных штаммов заболевания.