Власти Токио отказались от общественных трансляций Олимпийских Игр из-за коронавируса Фото: REUTERS

Власти японской столицы решили полностью отказаться от организации массовых просмотров Олимпийских Игр с помощью общественных трансляций в Токио из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила губернатор города Юрико Коикэ.

- Мы приняли решение отказаться от общественных показов соревнований на общественных пространствах. Ряд таких пространств, где предполагалось установить экраны для показа Игр, мы используем для организации центров вакцинации от коронавирусной инфекции, - отметила она.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования решили перенести на 23 июля - 8 августа 2021 года. Организаторы решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков, местные зрители на соревнования все-таки будут допущены, но их число на стадионах будет ограничено.