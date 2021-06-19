Путин предложил выделить 20 млрд рублей на очистку рек и внутреннего моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно выделить около 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря.

«В рамках нацпроекта "Экология" у нас уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде … Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 миллиардов рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России», - сказал российский лидер в ходе съезда «Единой России».

Как уточнил Путин, на сегодняшний день необходимо нарастить темпы данной работы, особенно по сложным объектам. Глава государства предложил направить средства в том числе на подъем затонувших судов, которые «загрязняют акватории наших рек», а также на консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин.

Российский лидер также рекомендовал уделить особое внимание строительству очистных сооружений на черноморском побережье страны, включая Крым. По его мнению, нужно уделить особое внимание строительству современных очистных сооружений в этой зоне, «поскольку миллионы людей едут туда отдыхать».

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи Путин сообщил, что регионам направят еще 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта.