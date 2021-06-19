Путин назвал кандидатов в лидеры списка "Единой России" на выборах 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В федеральном списке «Единой России» на выборах в сентябре 2021 года, в первой пятерке должны быть как политические тяжеловесы, так относительно новые лица. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.

Президент России отметил, что видит в верхушке федерального списка партии на предстоящих выборах главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, врача Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елену Шмелеву, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

По его словам, первая пятерка должна выглядеть так, «чтобы там были и люди, которые давно в политике - у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни».

В ходе своей речи российский лидер также заявил о необходимости сделать все, чтобы предстоящие выборы прошли честно и в соответствии с законом для того, чтобы они выразили «волю народа». Путин также отметил, что с депутатов в этот период будет «особый спрос», что справедливо.

Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что голование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней, в период с 17 по 19 июня 2021 года. По ее словам, это должно гарантировать безопасность избирателям на фоне осложнения эпидситуации в стране.