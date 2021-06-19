Шойгу возглавит список "Единой России" на выборах 2021

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил федеральный список «Единой России» на выборах в сентябре 2021 года. Представленный им список кандидатов отражает озвученное ранее предложение президента России Владимира Путина.

Список Турчака возглавил министр обороны Сергей Шойгу, следом идут глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Турчак уточнил, что вице-премьер Юрий Трутнев возглавит первую региональную группу списка единороссов, куда войдет ряд регионов Дальнего Востока.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 19 июня, российский лидер назвал кандидатов в лидеры списка «Единой России» на выборах 2021, указав аналогичную пятерку, он также отметил, что в первой пятерке должны быть как политические тяжеловесы, так относительно новые лица.