В Москве 19 июня 2021 стало самым жарким днем с начала лета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суббота, 19 июня, в российской столице стала самым жарким днем с начала лета. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, к 16.00 по мск столбики термометров поднялись до плюс 29,1 градуса тепла.

«По состоянию на 16.00 столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 29,1 градуса. Это самый высокий показатель с начала лета», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Как писал сайт kp.ru, в Москве объявили «желтый» и «оранжевый» уровень опасности. В период с 11:00 субботы, 19 июня, до 11:00 понедельника, 21 июня, когда согласно прогнозам в городе ожидается температура от 29 до 30 градусов тепла, объявлен «желтый» уровень опасности. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столицы из-за аномально высокой температуры в период с 12 до 20 часов в воскресенье, 20 июня. В это время ожидается сильная жара с температурой воздуха от 30 до 32 градуса тепла.