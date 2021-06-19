Трамп раскритиковал Байдена за «разобщение страны» по расовому признаку

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена, заявив, что его администрация виновата в «разобщение страны по расовому и гендерному признакам».

Трамп напомнил, что в качестве кандидата в президенты Байден пообещал первым делом «объединить» США. «Однако пока в свои первые месяцы в качестве президента его главнейшим приоритетом стало разобщение страны по расовому и гендерному признаку», - написал бывший глава Белого дома в статье для Real Clear Politics.

Экс-президент отметил, что американским школьникам «внушают» критическую расовую теорию, которая представляет собой изучение законодательства США с точки зрения расовых вопросов, ставя под сомнение общее либеральное отношение к расовой справедливости. По его словам, левые политики на протяжении десятилетий представляют американскую культуру и историю в негативном свете. Как отметил Трамп, донося такое видение до детей, они говорят, что ребенку, что он и его история плохие.

«Внушение поколениям детей таких экстремальных идей … представляет собой программу национального суицида», - заявил он.

По его мнению, родители должны следить за школьной программой своего ребенка, пресекая любые попытки отойти от традиционной образовательной программы. Трамп отметил, что администрация Байдена одобрила введение для преподавания в школах этой критической расовой теории.

Напомним, ранее Трамп обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией в США, указав на то, что повестка нового главы Белого дома провалилась.