Последние новости на утро 20 июня 2021: Минтруд допустил отстранение от работы непривитых от COVID-19 сотрудников

Важные новости утра Фото: Shutterstock

Последние новости на утро 20 июня 2021 года.

Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции по эпидпоказаниям, можно отстранить от работы. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. До этого руководитель ведомства объяснял, что увольнение за отказ от вакцинации на сегодняшний день не предусматривает Трудовой кодекс РФ. При этом важно учитывать, что вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах относится к зоне ответственности местных властей.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня 2021 года. Свой вопрос можно задать через специальное мобильное приложение «Москва – Путину, по телефону, СМС или на сайте moskva-putinu.ru.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении на центральную часть Европейской России волны тепла. По его словам, она будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней. В связи с этим, синоптик напомнил россиянам о необходимости находиться в тени в период с 10 до 18 часов.

В это воскресенье, 20 июня, православные христиане отмечают один из своих главных праздников - День Пресвятой Троицы. Согласно вероучению, именно в этот день, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа миру (Пасхи) явился Святой Дух – третья ипостась Бога.

Астероид 441987 (2010 NY65), размером в две статуи Свободы, максимально близко приблизится к Земле 25 июня 2021 года. Длина космического тела составляет 187 метров, а скорость его движения составляет 13,4 километра в секунду.