Глава Минтруда: сотрудника, не прошедшего обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы

Сотрудника, не прошедшего обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции по эпидпоказаниям, можно отстранить от работы. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», - пояснил глава ведомства.

Напомним, ранее Котяков сообщил, что увольнение за отказ от вакцинации на сегодняшний день не предусматривает Трудовой кодекс РФ, уточнив, что вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах относится к зоне ответственности местных властей.

Напомним, на этой неделе главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для работников данной сферы обявила и Московская область.