Один человек погиб при наезде пикапа на участников гей-парада в США

В США один человек погиб при наезде пикапа на участников гей-парада Фото: REUTERS

В пригороде Майами один человек погиб и один пострадал при наезде пикапа на участников гей-парада. Об этом сообщил телеканал WPLG Local 10.

Инцидент произошел в городе Уилтон Мэнорс. Пикап наехал на двух человек, которые собирались принять участие в гей-параде. Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.

Полиция задержала водителя пикапа. По информации телеканала, он утверждал, что это был несчастный случай.

- Это террористическая атака против ЛГБТ-сообщества... Она была направлена против конкретного человека. К счастью, они (водитель) не задели этого человека, но, к сожалению, они наехали на двух других людей, — заявил мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис.

Ранее в США в городе Шоу Лоу (штат Аризона) как минимум шесть человек пострадали в результате ДТП. По данным телекомпании ABC, водитель пикапа сбил участников велогонки. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, врачи оценивают их состояние как критическое.