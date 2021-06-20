В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за жары

Жителей Москвы ожидают ясная погода и жара 20 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно данным Гидрометцентра России, жителей Москвы ожидают ясная погода слабый ветер и до 32 градусов жары в воскресенье, 20 июня.

Днем воздух прогреется до 30-32 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Из-за жары в столице России объявили "желтый" уровень погодной опасности.

В Московской области температура воздуха достигнет 30 градусов. Ночью температура может опуститься до отметки плюс 16 градусов.

Напомним, суббота, 19 июня, в российской столице стало самым жарким днем с начала лета. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к 16.00 по мск столбики термометров поднялись до плюс 29,1 градуса тепла.