Собянин: Заражения среди привитых и переболевших связаны с индийским штаммом коронавируса

Сергей Собянин считает, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве стал индийский штамм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что индийский штамм стал причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице России.

- Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин сообщил, что второй компонент вакцины получили 1,5 миллиона москвичей. Он сообщил, что сейчас выявляется вирус с новой мутацией индийского штамма, которая быстрее распространяется и тяжелее переносится заболевшими.

Ранее Собянин объявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Москве. В связи с этим на дистанционный режим были переведены ведущие российские вузы. также в столице усилены меры по предотвращению распространения коронавируса.