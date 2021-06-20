Американские СМИ пустили слух о китайском перебежчике с данными о коронавирусе

Американские журналисты рассказали о китайском перебежчике с данными о коронавирусе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Американские журналисты сообщили о победе заместителя министра госбезопасности Китая Дун Цзинвэя, который якобы привез в США данные об Уханьской лаборатории.

Как пишет The Daily Beast, чиновник прибыл в США вместе с дочкой еще в феврале 2021 года. Издание уточняет, что эта информация непроверенная. Журналисты утверждают, что доставленные документы могли "изменить позицию администрации Байдена в отношении происхождения пандемии COVID-19".

Также отмечается, что Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая.

Бывший эксперт Пентагона, Госдепа и ЦРУ Николас Эфтимиадес считает, что эта информация является неправдой. Он считает, что это часть информационной войны между Китаем и антикоммунистами.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что среди экспертов нет сомнений в природном происхождении коронавирусной инфекции. Он добавил, что изменения в новом коронавирусе составляют 20% по сравнению с предыдущим вирусом. Если говорить об искусственном происхождении инфекции, то такая работа невозможна для человечества, отметил специалист.