Американские СМИ пустили слух о китайском перебежчике с данными о коронавирусе

Американские журналисты рассказали о китайском перебежчике с данными о коронавирусе
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Американские журналисты сообщили о победе заместителя министра госбезопасности Китая Дун Цзинвэя, который якобы привез в США данные об Уханьской лаборатории.
Как пишет The Daily Beast, чиновник прибыл в США вместе с дочкой еще в феврале 2021 года. Издание уточняет, что эта информация непроверенная. Журналисты утверждают, что доставленные документы могли "изменить позицию администрации Байдена в отношении происхождения пандемии COVID-19".
Также отмечается, что Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая.
Бывший эксперт Пентагона, Госдепа и ЦРУ Николас Эфтимиадес считает, что эта информация является неправдой. Он считает, что это часть информационной войны между Китаем и антикоммунистами.
Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что среди экспертов нет сомнений в природном происхождении коронавирусной инфекции. Он добавил, что изменения в новом коронавирусе составляют 20% по сравнению с предыдущим вирусом. Если говорить об искусственном происхождении инфекции, то такая работа невозможна для человечества, отметил специалист.