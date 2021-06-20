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Здоровье20 июня 2021 19:02

Ученые обнаружили способность ингалятора от астмы ускорять лечение коронавируса

В среднем время терапии можно сократить на три дня, считают специалисты
Абдулла ШАКИРОВ
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Ученые обнаружили способность ингалятора от астмы ускорять лечение коронавируса

Ученые обнаружили способность ингалятора от астмы ускорять лечение коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение ингалятора от бронхиальной астмы значительно ускоряет лечение коронавируса, выяснили ученые Оксфордского университета.

Как показало исследование, использующийся при лечении астмы и заболеваний легких будесонид обладает способностью бороться с COVID-19. В среднем лечение коронавируса при использовании ингалятора сокращается на три дня, передает The Telegraph.

Пот мнению ученых, будесонид можно будет применять индивидуально в каждом отдельно взятом случае. При этом не исключается использование его в домашних условиях.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 ученые Техасского университета A&M нашли способ убить коронавирус за секунду с помощью высокой температуры. Во время исследований при температуре в 72 градуса Цельсия титр вируса снижался за половину секунды в сто тысяч раз, чего хватает для нейтрализации вируса и защиты окружающих от передачи.