Гинцбург : «Индийский» штамм COVID-19 способен быстрее вызывать тяжелую форму болезни

«Индийский» штамм коронавируса быстрее приобретает тяжелую форму заболевания Фото: Артем КИЛЬКИН

«Индийский» штамм коронавируса быстрее вызывает тяжелую форму заболевания, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как отметил эпидемиолог, «индийский» штамм «злее» исходного варианта коронавируса, выявленного в китайском Ухане. По словам Гинцбурга, он сокращает время развития заболевания от легкой клиники до тяжелой формы, что в свою очередь увеличивает и время выработки собственных антител.

Как писал сайт kp.ru, ранее Гинцбург сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будут менять под «индийский» штамм.

Тем временем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия сумела не допустить третьей волны пандемии коронавирусной инфекции весной этого года, однако теперь страна столкнулась с циркуляцией новых штаммов заболевания.