Партия Пашиняна одержала победу на выборах в Армении, набрав 53,92% Фото: REUTERS

Партия Никола Пашиняна набирала на выборах в Армении 53,92 процентов, одержав победу. Об этом сообщает Центральноизбирательная комиссия республики после обработки 100 процентов голосов.

При этом партии Пашиняна не хватило 0,08 процентов голосов, чтобы сформировать правительство.

Второе место занимает блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна, который набирает 21,04 процента. Следом идет блок «Честь имею» экс-президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23 процента, при этом для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.

В парламент также не проходит партия «Процветающая Армения» известного бизнесмена Гагика Царукяна, набиравшая 3,96 процента голосов. Для этой партии проходной барьер составляет пять процентов.