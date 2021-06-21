Новые санкции ЕС против Белоруссии коснутся 86 физлиц и организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 21 июня, утвердят список новых санкций в отношении Белоруссии, которые коснутся 86 физических лиц и организаций. Об этом сообщил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, отметив, что экономические ограничения в отношении Минска будут рассмотрены на саммите 24-25 июня и утверждены после него.

«Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний», - заявил он.

Как отметил Боррель, экономические санкции Евросоюза будут направлены на белорусский экспорт в ЕС, однако о конкретных отраслях говорить рано.

Напомним, 18 июня, появилось сообщение о том, что Евросоюз согласовал пакет экономических санкций в отношении Белоруссии. Согласно представленным данным, достигнутая договоренность затронет нефтегазовый сектор, калийное производств, табачную продукцию, сферу телекоммуникаций. Кроме того, собираются ввести запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе, в том числе отказ в новых кредитах, запрете на торговлю ценными бумагами, экспортные кредиты, инвестиционные услуги.