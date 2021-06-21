Bank of America: Brent подорожает до 100 долларов за баррель к 2022 году Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов за баррель уже к следующему году. К такому выводу приходит Bank of America в отчете по рынку нефти, где отмечается, что для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения.

Как передает ТАСС, среди факторов спроса аналитики называют отложенный спрос после ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта. Кроме того, обращают внимание на дистанционный режим, который может привести к формату «работа из автомобиля», тем самым увеличив расстояния, которые люди проезжают на личном транспорте.

Со стороны спроса, в первую очередь, аналитики назвали фактор увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Отмечается, что инвесторы стали активнее играть в энергетическом секторе, вкладываясь как в финансовый сектор, так и в устойчивое развитие (ESG, environmental, social, governance). Bank of America также указывает на нарастающие общественное давление в пользу сокращения выбросов парниковых газов.

Напомним, накануне цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов впервые с 2019 года. Незадолго до этого нефть марки Urals подорожала до 70 долларов за баррель впервые за два года