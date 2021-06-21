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В мире21 июня 2021 12:24

Шведский парламент впервые в истории вынес вотум недоверия премьер-министру

За отставку Стефана Левена проголосовал 181 депутат
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Парламент Швеции впервые в истории вынес вотум недоверия премьер-министру

Парламент Швеции впервые в истории вынес вотум недоверия премьер-министру

Фото: REUTERS

Парламентарии Швеции вынесли вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену и, соответственно, всему правительству. Об этом сообщила SVT Nyheter.

Стефан Левен стал первым премьер-министром в истории Швеции, кому вынесли вотум недоверия. Против него выступили "Шведские демократы", "Умеренные", "Христианские демократы" и "Левые".

За отставку Левена проголосовал 181 депутат. Против выступили 109 парламентариев. Еще 51 представитель Рикстага воздержался.

В 2018 году испанский парламент впервые в новейшей истории страны вынес вотум недоверия правительству Народной партии во главе с премьер-министром Мариано Рахоем. Голосование по вотуму недоверия правительству инициировала Социалистическая рабочая партия Испании (СРПИ). Поводом стало решение суда, который признал виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов несколько бывших высокопоставленных членов Народной партии Рахоя и связанных с ней бизнесменов.