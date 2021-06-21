Мурашко призвал россиян ограничивать контакты из-за индийского штамма коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за высокой заразности индийского штамма коронавирусной инфекции жителям России следует ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета. Об этом в понедельник, 21 июня, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что из-за коронавируса в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах необходимы повышенные меры безопасности.

- В прошлом году у нас был подъем заболеваемости коронавирусом, на определенном этапе наступило снижение. В настоящее время снова идет подъем заболеваемости, - отметил Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

Как ранее писал сайт kp.ru, в российскому министерстве здравоохранения в настоящее время готовят программу ревакцинации от коронавируса для россиян, чей уровень антител опустился до недостаточного. Меры связаны с активным распространением заболевания и большим числом выявленных случаев заражения индийским штаммом инфекции.