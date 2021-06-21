Минздрав готовит программу ревакцинации для борьбы с индийским штаммом коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве здравоохранения России готовят программу ревакцинации от коронавирусной инфекции для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Такие меры связаны с ростом числа заболевших, а также с большим количеством случаев выявления так называемого индийского штамма, который более опасен.

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин назвал ревакцинацию «жизненно необходимой». «Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был „Спутник“, то первым компонентом „Спутника“», - написал градоначальник.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал представить рекомендации по срокам ревакцинации от коронавирусной инфекции, а директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гринцбург сообщил, что уже с понедельника, 21 июня, официально делать прививку смогут беременные женщины.

Ранее сайт «Комсомольская правда» обратился к авторитетному врачу-вакцинологу и в Минздрав России с вопросами о повторной вакцинации от коронавируса, и выяснил, кому нужно повторно прививаться от коронавируса, через сколько и как.