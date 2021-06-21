Путин выразил надежду, что выборы в Госдуму пройдут без пустых обещаний, как это было в 90-е годы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года пройдут без ложных обещаний, как это было в 90-е годы.

- Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых невыполнимых обещаний. Надеюсь, что этот этап в жизни (страны) прошёл и остался в 90-х годах, — сказал Путин во время выступления в Госдуме.

Российский лидер призвал провести выборы открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их законности. Он отметил, что это общая ответственность российских властей.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что голование на выборах в Государственную думу будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 июня 2021 года. Она добавила, что это должно гарантировать безопасность избирателям на фоне осложнения эпидемиологической ситуации в стране.