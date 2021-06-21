Михаил Мурашко призвал усилить меры безопасности в крупных городах России из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить меры безопасности в крупнейших городах страны из-за коронавирусной инфекции.

- Мегаполисы, крупные города, как их называют, миллионники, это на сегодняшний день те субъекты РФ, где требуется наибольшее внимание. Это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности, —сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Михаил Мурашко заявил, что сдавать тесты на антитела к коронавирусной инфекции после прохождения вакцинации каждый день не стоит, ревакцинация даст необходимую защиту от заболевания. Он объяснил, что Минздрав уже выработал определенные подходы и рекомендации по ревакцинации населения страны от коронавирусной инфекции.В период эпидемиологического подъема необходимо будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.