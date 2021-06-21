Минздрав России выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Сдавать тесты на антитела к коронавирусной инфекции после прохождения вакцинации каждый день не стоит, ревакцинация даст необходимую защиту от заболевания. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Он объяснил, что ведомство уже выработало определенные подходы и рекомендации по ревакцинации населения страны от коронавирусной инфекции. В период эпидемиологического подъема необходимо будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.

- Нет необходимости ходить каждый день и проверять, какой у вас уровень антител. Это бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной, - подчеркнул Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, министр здравоохранения также призвал жителей России ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета от коронавируса из-за высокой заразности индийского штамма.