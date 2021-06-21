Генерал ВСУ предложил Зеленскому «перехитрить» Россию Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский должен любым способом найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным, иначе Россия «захватит всю Украину», считает генерал ВСУ Вилен Мартиросян.

В эфире телеканала «Наш» Мартиросян высказал предположение, что Москва и Вашингтон восстанавливают хорошие отношения, поэтому Киеву стоит следовать этой позиции президента США Джо Байдена. Как отметил генерал, «надо найти ту черту, когда Путин тоже начнет помогать и работать на Украину», таким образом перехитрив его.

После того, как Москва наладит отношения с Киевом, она будет «обязана восстановить» Украину, сказал Мартиросян. Когда это произойдет, Украина не будет ни от кого зависеть и при этом сохранит со всеми дружеские отношения, заявил он.

По словам Мартиросяна, Зеленский «хитромудрый» политик, и ему удастся «переиграть Путина и спасти Украину». В противном случае, украинский народ «будет проклят и окажется за бортом», заключил генерал.

В последнее время страны Запала нередко выражают «обеспокоенность» в связи с якобы наращиванием российских сил около границ Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что перемещение войск России по своей территории не должно беспокоить другие страны: Россия не представляет угрозы ни для одного государства мира.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с Зеленским.

Украинский лидер заявлял, что встреча президентов России и Украины состоится, однако Москва «слишком оттягивает» ее. Он высказал мнение, что Москва ищет разные причины, чтобы перенести переговоры, например, «поднимает вопрос русского языка, церкви и тому подобное».