При обстреле села под Донецком погибли четверо военных ДНР Фото: пресс-служба ООС

Четверо военнослужащих ДНР погибли в понедельник, 21 июня, в результате обстрелов солдатами вооруженных сил Украины под Донецком, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.

Как сказано на сайте ведомства, украинские силовики утром обстреляли подразделения военных ДНР в районе села Лозовое, убив трех и ранив одного военнослужащего. После этого Донецк согласовал «режим тишины» с представительством Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Несмотря на договоренности, ВСУ обстреляли эвакуационную группу, направившуюся за телами, в результате чего погиб еще один человек и четверо получили ранения.

«Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки, велся целенаправленно. Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее», – отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Росси Владимир Путин рассказал, почему в Донбассе не получается достигнуть мира. Политик заявил, что необходимо следовать Минским соглашениям. В частности, надо понять, как выполнить три их главных пункта: интегрировать политическую систему Донбасса в украинскую, провести выборы и восстановить границу с Россией.