Турция с 1 июля 2021 полностью отменяет комендантский час Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Турция с 1 июля 2021 полностью отменяет комендантский час, введенный в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как рассказал турецкий лидер, с 1 июля Анкара также снимает ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте, передает агентство Anadolu.

В апреле 2021 власти Турции ввели в республике локдаун продолжительностью три дня.

Как писал сайт kp.ru, с 22 июня для туристов из России открываются границы Турции. Представители российских ведомств установили, что в стране организован необходимый контроль и соблюдается масочный режим, четко налажен алгоритм проведения тестов на коронавирус.

Напомним, 12 апреля 2021 российский оперштаб принял решение ограничить регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию и обратно с 15 апреля по 1 июня 2021 года.