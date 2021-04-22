Власти Турции объявили трёхдневный локдаун

Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции вводят во всей стране круглосуточный комендантский час, начиная с пятницы, 23 апреля 2021 года, до воскресенья, 25 апреля, включительно.

Число новых случаев заражения коронавирусом в минувшую пятницу, 16 апреля, достигло 63 082 заболевших за сутки. Об этом сообщал сайт KP.ru. В среду, 21 апреля, в Турции погибло рекордное число пациентов с коронавирусом - 346 человек.

- В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля, - сказано в заявлении МВД Турции.

В эти дни жители страны могут выходить из дома только для похода в магазин или аптеку, прогулки с собакой или визита ко врачу с 10 часов утра до 5 часов вечера.

Напомним, 12 апреля российский оперштаб принял решение ограничить регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию и обратно с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Между Россией и Турцией сохранились только рейсы Москва-Стамбул и обратно дважды в неделю.