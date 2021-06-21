В Египте при столкновении товарного поезда с автобусом погибли четыре человека Фото: REUTERS

В Египте четыре человека погибли и 26 получили травмы в результате столкновения товарного поезда и пассажирского автобуса.

Инцидент произошел в городе Хелуане, расположенном рядом с Каиром. По информации новостного портала El Watan, двигавшийся по железной дороге автобус с работницами местной фабрики врезался в железнодорожный состав с каменноугольным коксом.

В настоящее время идет расследование происшествия, для чего собрана специальная комиссия.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 в Пакистане столкнулись два поезда. В результате катастрофы пострадало около 70 человек, погибли не менее 50. Работник железных дорог сообщал, что один из поездов врезался в сошедший с рельсов второй состав. После столкновения движение поездов было приостановлено.

До этого в Пакистане фургон с людьми упал в канал, в результате чего погибли 11 человек.