Российские туристы меняют путевки на отечественные курорты в пользу Турции Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне меняют путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», - приводит РИА Новости слова директора АТОР.

Как сообщили в туроператоре «Интурист», путевки на Турцию меняют единицы, отметив, что речь не идет о массовом явлении. «Статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны», - заявили в компании.

О заявках на переносы туров сообщил и другой оператор, уточнив, что сделать «перебронь» обратно с России на Турцию проблематично и «зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера».

Как писал сайт kp.ru, 18 июня, оперштаб России по борьбе с пандемией объявил о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Это произошло после того как, в середине апреля РФ приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня, но регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, однако ограничено двумя рейсами в неделю. В конце мая ограничения решили продлить до 21 июня.