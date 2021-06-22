Коммерсант: Российские ученые работают над программой по вживление в мозг микрочипов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России разрабатывает новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» по развитию технологий нейроинтерфейсов, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств.

Как передает «Коммерсантъ», документ задуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. Проработку программы российский лидер поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.

Как уточняется, на новую федеральную программу до 2029 года необходимо будет выделить около 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в том числе, развитие технологий нейроинтерфейсов, среди которых набор аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую при помощи сигналов мозга.

Кроме того, авторы документа указывают на необходимость наращивать научную базу по этим технологиям и массово выпускать передовые прототипы. Отмечается, что планируется создать интерфейсы «человек-техника» для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара.