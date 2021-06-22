Михаил Мурашко призвал студентов вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал российских студентов привиться от коронавирусной инфекции до начала учебного года.

- Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию, — сказал министр.

Также Мурашко порекомендовал всем студентам пройти вакцинацию до середины июля.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что сдавать тесты на антитела к коронавирусной инфекции после прохождения вакцинации каждый день не стоит, ревакцинация даст необходимую защиту от заболевания. Он объяснил, что ведомство уже выработало определенные подходы и рекомендации по ревакцинации населения страны от коронавирусной инфекции.В период эпидемиологического подъема необходимо будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.