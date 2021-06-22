Эдвард Бил заплатил семье пострадавшей в ДТП 11 миллионов рублей

Стала известна сумма компенсации, которую блогер Эдвард Бил заплатил пострадавшей в ДТП Марии Артемовой.

1 апреля летевший по Садовому кольцу на огромной скорости Audi RS6 Била выскочил на встречную полосу и протаранил несколько машин. Основной удар лоб в лоб пришелся в Volkswagen, за рулем которого сидела консультант Госдумы Мария Артемова.

Авто Артемовой буквально разорвало на части. Чтобы вытащить 40-летнюю женщину, спасателям пришлось резать кузов, но, к счастью, пострадавшая осталась жива.

В больницу Марию доставили с внутренним кровотечением, переломами обеих ног, сотрясением головного мозга. Врачи провели ряд сложных операций, в ближайший год она точно не сможет ходить. Сама Мария говорит, что ее собирали, как конструктор.

Эдвард Бил с первого дня стал помогать семье. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, но следствие отказало в ходатайстве о закрытии уголовного дела против блогера.

Все то время, что Артемова находится в больнице, блогер помогает семье финансово. Как стало известно Life.ru, в общей сложности он заплатил пострадавшим 11 миллионов рублей.