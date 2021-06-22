В Кремле не слышали о госпрограмме вживления чипов в мозг человека

Дмитрий Песков не слышал о госпрограмме вживления чипов в мозг человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о государственной программе по вживлению чипов в мозг человека.

- Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не располагаю такой информацией, - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство России разрабатывает новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы" по развитию технологий нейроинтерфейсов, в рамках которой предполагается вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года.