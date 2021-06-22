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Общество22 июня 2021 13:59

Рособрнадзор не планирует сокращать время сдачи ЕГЭ из-за жары

Вполне возможно, что температуры снизятся, когда начнутся резервные дни, сообщили в ведомстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Рособрнадзор не планирует сокращать время сдачи Единого госэкзамена из-за жары

Рособрнадзор не планирует сокращать время сдачи Единого госэкзамена из-за жары

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что ведомство не планирует сокращать время сдачи Единого государственного экзамена из-за жаркой погоды.

- Мы сейчас, видя даже количество обращений, - а их фактически нет, - которые связаны с жарой, изменять сроки, переносить куда-то экзамен пока не планируем. Тем более, если посмотреть прогноз, то высокие температуры, по крайней мере, в Московском регионе, обещают до четверга, потом идет определенный спад, то есть, вполне возможно, когда мы подойдем к резервным дням, к дополнительному периоду, уже температуры стабилизируются, — цитирует Круглинского ТАСС.

Напомним, в Москве во вторник, 22 июня, побит температурный рекорд, который держался в столице более 100 лет. По данным синоптиков, в 1917 году была зафиксирована самая жаркая для 22 июня погода, когда в Москве было 31,8 градус тепла. В этом году в 12:10 температура поднялась уже до 32,4 градуса тепла. Такую температуру зафиксировали на крыше здания Гидрометцентра рядом с метро Краснопресненская.