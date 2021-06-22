Видео допроса вожатой детского лагеря, подозреваемой в убийстве коллеги, опубликовал СК Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Подмосковье задержана вожатая детского лагеря Александра Осипова, которую подозревают в убийстве своей коллеги Аллы Филатовой во время конфликта. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, уточнив, что возбуждено уголовное дело.

Как сообщает следствие, во вторник, 22 июня, в детском лагере в Пушкинском городском округе в одной из комнат нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранения в области груди. По подозрению в убийстве была задержана коллега убитой, с которой они жили в комнате. Установлено, что преступление было совершено во время конфликта, а подозреваемая была пьяной.

Вожатая детского оздоровительного лагеря позже призналась, что не хотела совершать преступление, добавив, что не помнит момент убийства, поскольку была пьяна. По ее словам, увидев раненую коллегу, она сама вызвала скорую, после чего позвонила матери и призналась в преступлении.