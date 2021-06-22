Три человека погибли при стрельбе в штате Миссури

В штате Миссури три человека погибли при стрельбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три человека погибли и еще четыре пострадали в результате стрельбы в американском штате Миссури. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Сент-Луис ночью 21 июня. Отмечается, что мотивы стрелка пока неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование произошедшего.

- Расследование находится на очень ранней стадии, — отметил в ходе пресс-конференции комиссар полиции Джон Хейден.

Ранее в канадском городе Торонто трое детей были ранены во время празднования дня рождения в результате стрельбы. Местная полиция не стала раскрывать информацию о подозреваемых, но отметила, что дети не были целью злоумышленников. Также нет информации и о состоянии раненых. Однако, согласно данным медиков, один из детей получил травмы опасные для жизни.