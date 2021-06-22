В Москве с 28 июня 2021 посещать рестораны смогут только посетители с иммунитетом от COVID-19

В Москве 28 июня 2021 посещать рестораны смогут только посетители с иммунитетом от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Москвы с 28 июня 2021 вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания.

С понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней, сказано на сайте мэра столицы.

В заведениях общепита будут пускать при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса, отмечается в сообщении. Уточняется, что получить его можно с использованием электронной медицинской карты Москвы, на порталах mos.ru и «Госуслуги», а также в городских поликлиниках. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – предупредили москвичей.

Также с 22 июня 2021 года в столице временно запретили массовые мероприятия с присутствием более 500 человек – это касается как событий на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы будут закрыты независимо от количества людей, однако если организаторы создадут «свободные от ковида» зоны, то туда разрешат пускать людей, имеющих QR-коды.

Как писал сайт kp.ru, в Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов и ресторанов, а также проведению развлекательных мероприятий и пребыванию в парках.

Напомним, с 18 июня в столице запретили зрелищные мероприятия с численностью свыше 1 тысячи человек, а также закрыли танцполы и фан-зоны для болельщиков.