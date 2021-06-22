Рекордное число стран примет участие в военных учениях НАТО на Украине Фото: Шестой флот США / Twitter Читайте на WWW.CRIMEA.KP.RU: https://www.crimea.kp.ru/online/news/4325736/екордное число стран примет участие в военных учениях НАТО на Украине

Военные учения НАТО Sea Breeze – 2021 на территории Украины, которые начнутся на следующей неделе, станут самыми масштабными за всю историю, сообщило посольство США в Киеве.

Учения соберут рекордное количество стран – 32 государства с шести континентов. В маневрах примут участие пять тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд из состава сил специального назначения и боевых пловцов, говорится в Twitter посольства.

Sea Breeze – 2021 пройдут с 28 июня по 10 июля 2021 в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской, Одесской областях Украины.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня Министерство обороны России заявило, что НАТО поставляет на Украину современное оружие под прикрытием учений Sea Breeze. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, позже это вооружение будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.

Ранее в Черное море направился американский эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием USS Laboon.