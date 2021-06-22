Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 июня 2021 17:48

Более 70% зараженных коронавирусом в Москве лечатся дома

Все желающие привиться от инфекции могут сделать это в прививочных пунктах
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Более 70% зараженных коронавирусом в Москве лечатся дома.

Более 70% зараженных коронавирусом в Москве лечатся дома.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, сколько пациентов с коронавирусом лечатся дома.

«На сегодняшний день на дому лечатся более 70% всех заболевших», — сказала она в интервью телеканалу Россия 24.

Также она отметила, что индийский штамм коронавируса, распространившийся в Москве опаснее в несколько раз уханьского.

Заммэра столицы подчеркнула, что все желающие привиться от инфекции могут сделать это в прививочных пунктах, время работы которых было продлено.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. В связи с этим градоначальник ввел дополнительные ограничительные меры для сдерживания роста инфицированных.

Вакцинация в Москве началась в декабре прошлого года. В данный момент пациенты могут сделать прививку вакциной центра имени Гамалеи "Спутник V", центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и центра имени Чумакова "КовиВак".