Ограничения в Москве из-за коронавируса с 13 июня 2021 года: главное из указа Сергея Собянина

В Москве в связи с напряженной обстановкой по коронавирусу объявлены нерабочие дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице объявили «длинные выходные» в связи с обострением эпидемии коронавируса. Они продлятся до 20 июня 2021 года. Это связано с тем, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. Ежедневно количество заболевших становится значительно больше. Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников.

- Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года, - сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Медики города говорят, что много тяжелых больных, среди них люди среднего возраста и даже молодые. Ежедневно госпитализируют по 1500 человек, именно поэтому снова открываются ковидные отделения в больницах. Заболевших в легкой форме тоже немало – в оперативном штабе ежедневно озвучивают по 4000-6000 заболевших.

Какие ограничения приняты в Москве до 20 июня 2021 года:

- на удаленку должны перейти как можно больше работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. В первую очередь это касается людей старшего поколения (65+), которые пока не сделали прививку от COVID-2019,

- москвичей старшего поколения просят воздержаться от поездок, побыть дома или на даче,

- всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях,

- временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

- в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос),

- приостанавливается работа зоопарков,

- в парках, на территориях усадеб, в зонах отдыха будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.

Важно

Ограничение по ограничению количества сотрудников не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316