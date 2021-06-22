В Самарской области могут ввести дополнительные коронавирусные ограничения

Власти Самары не исключают возможности введения более жестких коронавирусных ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 июня 2021 года в Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Главной темой обсуждения стало ужесточение контроля за действующими в регионе ограничениями и возможность введения дополнительных мер.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в регионе в настоящее время наблюдается негативная тенденция по распространению коронавируса. Поэтому остро встал вопрос об ужесточении действующих, а также введению дополнительных ограничений в Самарской области.

- Коллеги, сохраняя ограничительные меры в регионе, установленные ранее, мы обязаны сегодня в рамках штаба рассмотреть и дополнительные меры для того, чтобы сохранить общественную безопасность, - сказал Дмитрий Азаров на заседании оперштаба.

Губернатор отметил, что во многих регионах сейчас эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась, поэтому там принимаются специальные решения, в том числе и ограничительные. В Самарской области не отменялись некоторые введенные ранее антиковидные меры, поэтому, по мнению главы региона, удалось удерживать более благополучную ситуацию.

- Кроме того, огромную роль сыграла вакцинация. С конца прошлого года в Самарской области прививку сделали 30 тысяч человек, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Однако глава региона не исключил возможности введения дополнительных ограничительных мер. В настоящее время в Самарской области продолжает действовать обязательный масочный режим, социальная дистанция, кроме того работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в том числе с хроническими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан 65+, сохранена самоизоляция для пожилых, а также действуют ограничения, связанные с наполняемостью залов концертных и спортивных организаций, кинотеатров, учреждений общественного питания, организации работы торговых центров, особых режимов в социальных учреждениях и другие меры.