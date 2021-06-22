На Филиппинах таможенники уничтожили партию люксовых автомобилей

На Филиппинах таможенники уничтожили партию автомобилей премиум-класса, ввезенных в страну незаконно.

Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в Twitter-аккаунте TheLanJam. Оператор запечатлел, как экскаватор давит дорогостоящие автомобили, после чего пробивает ковшом крыши машин.

Среди уничтоженных авто оказались Porsche, Bentley и McLaren.

Это не первый случай уничтожения контрабандных автомобилей филиппинскими властями. Так, три года назад в стране показательно уничтожили 76 машин. Посмотреть, их как ровняют с асфальтом, тогда приехал лично глава страны.

Раньше конфискованные контрабандные авто и мотоциклы на Филиппинах продавали с аукционов, однако элитные авто часто скупали по бросовой цене через своих посредников криминальные авторитеты. Теперь власти борются с контрабандой уничтожением транспортных средств.