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В мире22 июня 2021 21:56

На Филиппинах таможенники уничтожили партию люксовых автомобилей

Экскаватор безжалостно раздавил несколько дорогостоящих машин
Абдулла ШАКИРОВ
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На Филиппинах таможенники уничтожили партию люксовых автомобилей

На Филиппинах таможенники уничтожили партию люксовых автомобилей

На Филиппинах таможенники уничтожили партию автомобилей премиум-класса, ввезенных в страну незаконно.

Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в Twitter-аккаунте TheLanJam. Оператор запечатлел, как экскаватор давит дорогостоящие автомобили, после чего пробивает ковшом крыши машин.

Среди уничтоженных авто оказались Porsche, Bentley и McLaren.

Это не первый случай уничтожения контрабандных автомобилей филиппинскими властями. Так, три года назад в стране показательно уничтожили 76 машин. Посмотреть, их как ровняют с асфальтом, тогда приехал лично глава страны.

Раньше конфискованные контрабандные авто и мотоциклы на Филиппинах продавали с аукционов, однако элитные авто часто скупали по бросовой цене через своих посредников криминальные авторитеты. Теперь власти борются с контрабандой уничтожением транспортных средств.