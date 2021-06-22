Instagram запускает в России аналог TikTok Фото: Анастасия Осипова

С 23 июня 2021 российским пользователям Instagram станут доступны функции создания коротких видеороликов и добавления музыки в Stories в социальной сети Facebook

Как рассказали журналистам в компании Facebook, короткие развлекательные видео можно будет создавать во вкладке Reels – аналога китайского TikTok. Пользователей также ждут новые музыкальные стикеры.

Добавлять музыку в профиль соцсети Facebook можно будет в раздел «Хобби и интересы». Любимая песня будет закреплена в шапке профиля и играть каждый раз, когда кто-то будет заходить на страницу пользователя.

С помощью вкладки Reels можно создавать видеоролики продолжительностью до 20 секунд, накладывая на них эффект дополненной реальности, сообщили в Facebook. Такие видео будут доступны к публикации в формате Stories или поста, при этом пользователь сможет сам выбрать, с кем делиться роликом. Кроме того, Reels позволяет добавлять аудиодорожки из каталога приложения или же выбирать музыку из рекомендации, а также создавать свои оригинальные треки.

«Мы только в начале пути развития музыкальных функций и Reels в России и будем продолжать работать со всеми типами партнеров, будь то лейблы, дистрибьюторы или исполнители, чтобы определить форматы сотрудничества», – сказали в компании.

Прошлым летом Instagram подтвердил запуск Reels – аналога китайского приложения TikTok в более чем 50 странах мира.