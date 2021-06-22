В РАН опровергли сообщения о "чипировании" мозга человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин сообщил, что российские ученые никогда не предлагали программу, которая включает в себя "чипирование" мозга человека.

- Это совершенно непрофессиональное и, мягко скажем, полуграмотное представление того, что делается в этом направлении. Ни о каком "чипировании" речь не идет, - заявил Чехонин ТАСС, комментируя сообщение о том, что якобы развитии технологий вживления микрокомпьютеров в мозг человека.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что в России не разрабатывается Федеральная программа по "чипированию" мозга, ее признали нецелесообразной еще в конце прошлого года. В частности, в ведомстве уточнили, что данная программа не имеет финансирования.